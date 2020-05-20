Киев, , 11:01 — REGNUM Украина должна договариваться с Россией и не имеет другого варианта, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что за последнее время него у него не было никаких контактов с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что сейчас каждая страна решает проблему с коронавирусом, поэтому переговоры на другие темы приостановлены.

«Но мы должны с ними говорить. Я готов к любому формату (урегулирования ситуации в Донбассе). Мне все равно, какой формат, — нам нужен результат», — сказал он.

Никаких конкретных дат для переговоров с РФ президент Украины не обозначил.