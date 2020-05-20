Москва, , 11:01 — REGNUM В Совфеде разделяют обеспокоенность возможными перегибами в наказании главврачей за ситуацию со стимулирующими выплатами медикам, работающими с пациентами с COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что тему обсуждала с генпрокурором России Игорем Красновым, который обещает не применять карательных мер.

«Генеральный прокурор подтвердил, что никаких каких карательных иных мер предприниматься не будет, действия прокуратуры будут направлены на предотвращение, профилактику и оказание содействия обеспечению своевременных выплат медиком. Тревогу вашу разделяю», — заявила Матвиенко.

Так она отреагировала на выступление члена Совфеда Сергея Леонова, которым призвал не карать медиков, им требуется на фоне пандемии организовать работу больниц.

15 мая правительство РФ отредактировало свои распоряжения о стимулирующих выплатах медикам. Новым распоряжением удалена фраза «за фактически отработанное время», спровоцировавшая конфликт.

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