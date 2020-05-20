Джакарта, , 11:00 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что вспышка COVID-19 не прекратится в ближайшем будущем, учитывая тенденцию в ряде стран, сообщает Antara.

По словам главы МИД Индонезии, в ряде стран было зарегистрировано увеличение случаев заражения SARS-CoV-2. Кроме того, некоторые страны, такие как Сингапур и Южная Корея, сталкиваются со второй волной эпидемии.

«Это показывает, что эпидемия COVID-19 не прекратится в ближайшем будущем», — заявила Ретно Марсуди.

Несмотря на резкий экономический спад, Ретно Марсуди приветствовала рост экономики Индонезии в первом квартале 2020 года, который, по ее словам, был лучше, чем в других странах.

В первом квартале 2020 года экономика Индонезии выросла на 2,97%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что мусульманское объединение «Нахдлатул Улама» сыграло важную роль в поддержке усилий индонезийской нации выиграть войну против пандемии.

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