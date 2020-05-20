Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Каждый штат в США частично снимет ограничения ко Дню поминовения, который отмечается в последний понедельник мая. Об этом сообщает Washnington Examiner.

Только в 16 штатах была зафиксирована тенденция к снижению числа выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Руководящие принципы Белого дома по возобновлению работы предполагают, что штаты сохранят ограничения до тех пор, пока они не зафиксируют нисходящую траекторию случаев в течение 14-дневного периода.

Ранее бывший комиссар Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Скотт Готлиб заявлял, что в штатах должно наблюдаться устойчивое двухнедельное снижение числа новых случаев заражения, но на прошлой неделе число случаев заболевания в недавно вновь открытых штатах увеличилось.

По его мнению, рост выявленных случаев связан с более тщательным тестированием, но в то же время, следует также ожидать некоторого реального роста случаев инфицирования, когда штаты вновь открываются, считает Готлиб.

Коннектикут станет последним штатом, который отменит некоторые ограничения на открытые обеденные зоны, торговые центры и музеи. А губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что государственные пляжи откроются в День поминовения, — он сделал это после того, как губернаторы Нью-Джерси, Коннектикута и Делавэра объявили, что они откроют свои пляжи. Иначе, объяснил он, нью-йоркцы наполняют пляжи других штатов.