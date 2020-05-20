Киев, , 10:37 — REGNUM Посольство США в Киеве сегодня, 20 мая, в специальном заявлении поздравило президента Украины Владимира Зеленского с первой годовщиной пребывания при власти, отметив, что Вашингтон высоко ценит прогресс, достигнутый за этот год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Посольство выделяет несколько ключевых достижений Зеленского, в частности — возвращение из России удерживаемых лиц, завершение процесса анбандлинга (разделения компании «Нафтогаз») в секторе природного газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности Украины; усилия по децентрализации.

В заявлении посольство США обещает Украине дальнейшую поддержку в продолжении реформ — «в том числе в вопросах устранения олигархической системы, укрепления верховенства права и обеспечения независимости и добропорядочности антикоррупционных и правоохранительных органов».

США заверили, что «твердо стоят на стороне народа Украины» и будут продолжать работать с властями страны для достижения ее целей.

ИА REGNUM напоминает, что инаугурация Зеленского состоялась ровно год назад, 20 мая 2019 года. Сегодня глава Украины подведет итоги работы за год на большой пресс-конференции.