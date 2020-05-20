Москва, , 10:14 — REGNUM Совфед принял постановление о назначении Анатолия Разинкина на должность заместителя генерального прокурора РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Представление президента РФ о назначении Разинкина поступило в Совфед. По некоторым данным, он будет курировать следствие в центральных аппаратах СК и МВД.

Сам Разинкин является заместителем руководителя управления Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

До прихода в СКР Разинкин работал в том числе в Генпрокуратуре, где занимался внутренней безопасностью ведомства и служебными проверками.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.

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