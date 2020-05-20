Киев, , 09:43 — REGNUM Обнародованные записи переговоров, в которых мог участвовать экс-президент Украины Пётр Порошенко и высшие чиновники США, являются «российской провокацией», заявили в партии Порошенко «Европейская солидарность» в эфире принадлежащего Порошенко «Пятого канала».

По мнению представителей политсилы, целью данных записей является подрыв поддержки Украины со стороны двух крупнейших партий США.

В «Европейской солидарности» считают, что аудиозаписи сфабрикованы и не имеют никакого отношения к реальности.

Ранее в СМИ появилась информация, якобы в отношении Порошенко было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Опубликованные записи однозначно указывают на то, что экс-президент Украины мог выполнять указания американских чиновников в ущерб своей стране.

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