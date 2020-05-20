Париж, , 09:40 — REGNUM Министр заморских территорий Франции Анник Жирардин отправилась с двухдневным визитом в Майотту, где ещё официально не начался процесс выхода из изоляции, сообщает Le Figaro.

Известно, что архипелаг, расположенный в Индийском океане, является наиболее пострадавшей от коронавируса территорией. В настоящее время там выявлено 1370 случаев заражения SARS-CoV-2 и 18 случаев смерти на 270 000 жителей.

Министр уточнила, что привезла с собой «6,5 тонн медицинского груза, включая 9 респираторов».

Анник Жирардин встретится с избранными представителями территории и различных государственных служб, а затем отправилась в мастерскую по производству масок и посетит больницу.

В Майотте, самом бедном департаменте Франции, кризис, вызванный эпидемией COVID-19, усугубляется рядом факторов, в частности слабостью санитарных средств, эпидемией лихорадки денге, которая в настоящее время бушует на архипелаге, крахом экономики, антисанитарными условиями жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, во французском регионе Майотта ученый совет, который консультирует правительство Франции в вопросах борьбы с коронавирусом, рекомендует «поддерживать изоляцию до конца локального эпидемического пика».

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