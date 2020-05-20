Симферополь, , 09:36 — REGNUM Жители России получат возможность прочитать книгу норвежского депутата Хендрика Вебера о событиях на Украине и в Крыму, начиная момента вхождения полуострова в состав России в 2014 году. Об этом сообщил заместитель председателя совета министров республики — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

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Он уточнил, что книгу под название «Наш Крым. Государственный переворот или демократическое решение?» переводят на русский язык частями. Пока планируется издать брошюру с уже переведёнными избранными главами, посвящёнными санкциям западных стран по Крыму и роли народной дипломатии в нынешней политической ситуации. Опубликовать её собираются уже этим летом — в ближайший месяц.

«Оставшиеся (главы. — прим. ИА REGNUM будут выпущены в виде книги», — заявил ТАСС Мурадов.

По его словам, книга отражает взгляд европейца на современный Крым.

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«И я бы сказал, что его взгляд объективен», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Официальный Киев до сих пор не признал итоги всенародного волеизъявления и не теряет надежды вернуть «оккупированный страной-агрессором» полуостров.

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Добавим, что в ходе визита в Крым в октябре 2018 года глава норвежской делегации бизнесмен Хендрик Вебер назвал Крым законной частью России, а также заявил, что антироссийские санкции, введённые из-за присоединения полуострова, являются «полной чушью». Он отметил, что позиция населения Крыма при проведении референдума была выражена «ясно и чётко», и никаких нарушений прав человека при голосовании отмечено не было.

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