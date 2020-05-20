Стокгольм, , 09:36 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен поделился своим видением страны после окончания пандемии коронавирусной инфекции. По словам политика, Швеция будет снова сильной, пострадавшим бизнесменам, выстроившимся в очередь для оказания гигантской помощи со стороны государства, будет оказана поддержка, а система предоставления ухода за пожилыми людьми будет лучше. Об этом 19 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

19 марта правительство Швеции, контролируемое социал-демократами, электоральный рейтинг которых, по последним оценкам, превысил 30%, выделило дополнительные $600 миллионов для оказания помощи регионам и муниципалитетам страны для борьбы с коронавирусной инфекцией. С соответствующим комментарием на своей странице в Facebook обратился сам глава правительства Стефан Лёвен.

«Я знаю, что ситуация всё еще тяжелая. Но мы справимся с этим кризисом. Точно так же, как мы справляемся со всеми трудными испытаниями — как единое общество. Когда это закончится, мы построим наше общество более сильным… и в то же время сделаем так, чтобы все больше и больше пожилых людей в нашей стране получили хороший медицинский уход. Социальная сфера получит все необходимые ей ресурсы, даже на ближайшие годы», — написал премьер-министр Лёвен.