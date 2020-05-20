Москва, , 08:09 — REGNUM В Госдуме возмущены показательными наказаниями главврачей из-за выполнения ими постановлений правительства РФ о стимулирующих выплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19.

«Через показательное наказание врача мы не достигаем справедливости, а просто бросаем человека в жернова судебной системы. Что она его перемелет, сомнений нет, врачу теперь грозит три года. Грозит за то, что одни чиновники плохо написали правила, другие поздно перевели деньги, а третьи не нашли мужества вовремя признать ошибки», — отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») в соцсетях.

Парламентарий так отреагировал на дело главврача армавирской городской больницы: он уже уволен, а теперь имеет все шансы сесть в тюрьму по части 1 статьи 293 «Халатность». Обвинение простое: не дал денег врачам.

«Кровожадностью нельзя бороться ни с вирусом, ни с бюрократией. Выплата денег врачам никак не связана с тем, что других врачей будут демонстративно сажать», — подчеркнул депутат.

Он предлагает ответить на один вопрос:

«Кто больше виноват: врач или чиновники, в том числе Минздрава, в документах которого были изначально прописаны выплаты за отработанные с «ковидными» пациентами минуты, а не целиком за день?» — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») заявил о том, что вопрос о стимулирующих выплатах медработникам депутаты Госдумы обсуждали с главой Минздрава Михаилом Мурашко в начале мая, главврачи не виноваты в задолженностях. «Позже было подготовлено разъяснительное письмо, которое было разослано по всем ведомствам. Но и оно, к сожалению, как мы видим, не решило проблем, система оставалась непонятной. Только 15 мая были внесены изменения в постановление правительства, где была более четкая и понятная схема для регионов. До этого времени регионы были в замешательстве по поводу расчетов, они вычисляли, кому положено, а кому нет», — отметил Огуль.

15 мая правительство РФ отредактировало свои распоряжения о стимулирующих выплатах медикам. Новым распоряжением удалена фраза «за фактически отработанное время», спровоцировавшая конфликт.

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