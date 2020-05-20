Москва, , 07:01 — REGNUM Общероссийское голосование по поправкам к Конституции и день Победы, которые раньше откладывались из-за сложной эпидемиологической ситуации, могут пройти в один день — 24 июня, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

«Среди возможных дат голосования рассматривается 24 июня», — сказал один из собеседников агентства.

По его словам, эта дата определена не случайно, поскольку связана с проведением парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Голосование по Конституции при этом может пройти частично в электронном формате для того, чтобы минимизировать риски в условиях распространения коронавируса. Сегодня, отмечает собеседник, дата проведения мероприятий обсуждается, а финальное решение по ней будет зависеть от развития эпидемической обстановки.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин