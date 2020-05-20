Оренбург, , 06:48 — REGNUM В Оренбургской области по подозрению в коррупционном преступлении 19 мая задержан глава Светлинского района Виктор Тараканов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, чиновник подозревается в получении взятки в размере 200 тыс. рублей. Он вымогал деньги у местного предпринимателя за оказание содействия в аукционе по благоустройству территории в поселке Светлый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Задержание осуществлялось сотрудниками УФСБ, УМВД и СУ СКР по региону. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Рассчитываю на объективное расследование обстоятельств произошедшего. Окончательную оценку действиям главы района вынесет суд. Коррупция в органах власти абсолютно недопустима», — прокомментировал ситуацию губернатор Денис Паслер.

Стоит отметить, Виктор Тараканов является руководителем отделения партии «Единая Россия» в районе. Он возглавляет муниципальное образование с 23 октября 2010 года.