Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Американская корпорация Lockheed Martin не сможет поставить военному ведомству США в срок до конца года от 18 до 24 истребителей пятого поколения F-35 из запланированных 141. Об этом 19 мая сообщает газета Defence News.

Компания с 23 мая планировала нарастить темпы выпуска изделий, но в связи с проблемами с деталями и компонентами из-за коронавируса, Lockheed Martin вынуждена в следующие три месяца сократить объемы производства.

По словам вице-президента компании по программе F-35 Грега Ульмера, если в конце лета или начале осени будут подвижки и у нас появится возможность ускорить темпы производства — «мы это сделаем».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте военное ведомство США подписало контракт на дополнительную поставку ещё 78 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ранее Пентагоном уже было заказано у корпорации Lockheed Martin изготовление 78 истребителей F-35 разных модификаций.

Всего на вооружении в США к настоящему времени имеется более 350 F-35 всех типов.

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