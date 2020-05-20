Пекин, , 04:30 — REGNUM Китай выполнил 38 задач, поставленных в прошлогоднем правительственном рабочем докладе, сообщили 19 мая в Госсовете КНР.

Госсовет выпустил таблицу об имплементации количественных целей, которые были внесены в прошлогодний список в докладе о правительственной работе. Высший законодательный орган Китая и высекший политический консультативный орган страны готовятся провести на этой неделе две сессии, которые намечены спустя два месяца после того, как они были отложены на более поздний срок в связи с эпидемией нового коронавируса в стране.

В докладе правительственной работе за 2019 год была поставлена цель обеспечить рост ВВП страны на уровне от 6 до 6,5% относительно 2018 года. В прошлом году ВВП Китая составил 99,09 трлн юаней (около $13,98 трлн), что на 6,1% больше, чем годом ранее, что не выходит за рамки поставленной годовой цели.

Кроме того, в докладе была поставлена цель создать 11 млн рабочих мест в городских районах страны за 2019 год и зафиксировать уровень городской безработицы на уровне 4,5%. Обе цели были достигнуты, в результате чего было создано около 13,52 млн новых рабочих мест, а безработица оказалась на уровне 3,62%.

В плане снижения налогов и сборов, доклад требовал снизить налоговое бремя и выплаты на общественную безопасность на почти 2 трлн юаней в 2019 году. В связи с этим налоги были снижены на 13% с 16% в производственном секторе экономики. В прошлом году снижение налогов и сборов составило 2,3 трлн юаней.

Касательно качества жизни людей, доклад требовал вывести из нищеты более 10 млн сельских бедняков, построить или отремонтировать 200 тыс. км сельских дорог и сократить средний размер платежа за мобильную связь более чем на 20%. В 2019 году фактически из нищеты было выведено 11,09 млн бедняков, построено 290 тыс. км сельских дорог, а стоимость мобильного трафика снижена на 41% относительно 2018 года.

В плане экологической защиты, доклад требовал снизить выбросы диоксида серы и оксидов азота на 3%, в то время как потребность в химическом кислороде и выбросы аммиачного азота сократить на 2% в 2019 году. Фактически выбросы диоксида серы и оксидов азота были снижены на 4,4% и 3,5% соответственно, в то время как потребление химического кислорода и выбросы аммиачного азота были снижены на 3,2 и 3,3% соответственно.