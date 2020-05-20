Триполи, , 04:27 — REGNUM Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара намерена 20 мая отвести свои силы на 2−3 километра от Триполи в честь наступления праздника Ид-аль-Фитр, заявил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

«Мы решили отвести силы на всех фронтах в Триполи на расстояние 2—3 км, чтобы увеличить простор в районе Триполи для отправления религиозных обрядов и обмена визитами», — заявил он.

По словам аль-Мисмари, ЛНА хотят, чтобы ливийцы смогли отметить праздник. В свою очередь войска Хафтара рассчитывают, что Правительство национального согласия примет аналогичные действия, чтобы избежать кровопролития.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая силы ЛНА вывели часть своих войск из некоторых районов Триполи. В заявлении говорилось, что войска просто перебросили на другие участки фронта, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

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