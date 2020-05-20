Пекин, , 04:15 — REGNUM Черновая редакция гражданского кодекса будет представлена высшим китайским законодателем на рассмотрение во время ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Черновой вариант включает в себя ряд ключевых положений и шесть частей, посвящённых собственности, контрактам, персональным правам, браку и семье, наследованию и нарушению ответственности.

Часть, касающаяся собственности в черновой версии кодекса, является продолжением и улучшением закона о собственности, который был принят еще в далеком 2007 году, сообщают эксперты. Благодаря четким положениям для владельцев собственности и обеспечению четких мер защиты, она значительно улучшил юридическую систему Китая в области права собственности, сообщил директор Комиссии по законодательным вопросам Постоянного комитета ВСНП Шэнь Чуньяо.

Среди особо важных моментов, является глава, посвященная праву на жилье, которая дает еще больше защиты для людей, которые проживают в съемных помещениях. По словам профессора Пекинского технологического института Мэн Цяна, конкретные положения по разрешению общих споров между жителями, такие как незаконное возведение сооружение или оккупированные проходов также отражены в черновике.