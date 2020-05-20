Пекин, , 03:59 — REGNUM Национальный комитет Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) проведет пресс-конференцию в преддверии начала ежегодной сессии, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря высшего политического консультативного органа Китая Го Вэйминя, третья ежегодная сессия Национального комитета КПКСК 13-го созыва обязательно пообщается с журналистами и даст ответы на интересующие их вопросы.

Пресс-конференция пройдет в прямом эфире. Она намечена 15:00 по местному времени 20 мая и затронет вопросы, касающиеся борьбы с эпидемией нового коронавируса, а также защиты здоровья граждан страны в целом, сообщили в секретариате сессии.