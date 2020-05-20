Богота, , 03:33 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке 19 мая объявил о продлении режима общенационального карантина до 31 мая. Его выступление в Боготе транслировалось на странице администрации в Twitter.

«Обязательная изоляция будет продлена до 31 мая», — сказал Дуке.

По его словам, в сфере здравоохранения режим чрезвычайной ситуации будет действовать до 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Колумбии приняли решение о продлении до 25 мая режима общенационального карантина, объявленного президентом Иваном Дуке из-за пандемии нового коронавируса.

В настоящее время практически все жители страны должны находится дома, выходя только поодиночке за продуктами, для выгула собак или занятий спортом на открытом воздухе.

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