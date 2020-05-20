Рамалла , , 03:24 — REGNUM Обвинение против США в несправедливых действиях по отношению к народу Палестины выдвинул палестинский президент Махмуд Аббас в ходе своей речи перед правительством государства, 19 мая сообщает агентство WAFA.

По словам палестинского лидера, США являются главным союзником Израиля во всех решениях против Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Махмуд Аббас заявил, что Палестина выходит из всех соглашений с США и Израилем.

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