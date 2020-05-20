Вашингтон, , 03:33 — REGNUM ВМС США заявили о возможном применением силы — «законных оборонительных мер» при приближении менее, чем на 100 метров к их военным кораблям в Персидском заливе, Аравийском море и Оманском заливе. Об этом 19 мая заявило Национальное агентство геопространственной разведки США.

Ссылаясь на недавние инциденты в регионе с участием боевых кораблей США и Ирана, агентство уведомляет, что для повышения безопасности, минимизации неопределенности и «уменьшения вероятности просчётов» всем судам, находящимся в международных водах и проливах, следует соблюдать безопасную дистанцию от кораблей ВМС США не менее 100 метров.

«Вооруженные суда, подошедшие ближе, чем на 100 метров, к кораблям ВМС США, могут быть расценены как угроза, и в отношении них могут быть применены законные оборонительные меры», — говорится в опубликованном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.

1 мая командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что происшествие с участием боевых катеров ВМС Ирана и кораблей ВМС США произошло из-за вторжения американских сил в район военных учений.

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