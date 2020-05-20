Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Джеймса Стори на должность посла Соединенных Штатов в Венесуэле для утверждения в Сенат, сообщает пресс-служба Белого дома.

В настоящее время Стори занимает должность временного поверенного в делах США в отделе по делам Венесуэлы при американской дипмиссии в Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Стори на должность посла в Венесуэле 7 мая. При этом 3 мая в Боливарианской Республике произошла попытка военного вторжения с моря, боевики были захвачены. Один из боевиков дал признательные показания и указал на причастность Джеймса Стори к попытке переворота.