Рамалла , , 00:58 — REGNUM Палестинская национальная администрация готова урегулировать конфликт с Израилем на основе решения о создании двух государств, заявил 19 мая президент Палестины Махмуд Аббас в эфире телеканала «Фалястин».

По его словам, Израиль, в случае согласия с предложенным сценарием, должен согласиться с присутствием третьей стороны на границах между двумя государствами.

«Переговоры по достижению всего этого должны быть проведены под международным патронажем, с проведением международной мирной конференции», — заявил Аббас.

Добавим, предложение Палестины сформулировано как встречное, в ответ на предложенную ранее президентом США Дональдом Трампом «сделку века». Она предполагает, что Иерусалим сохранит статус единой и неделимой столицей Израиля, при этом Палестина утратит контроль над своими границами.

Махмуд Аббас этот план также отверг, заявив, что Палестина настаивает на признании государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

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