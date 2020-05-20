Тбилиси, , 00:39 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что она хотела бы вступить в диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, однако на данном этапе в этом нет смысла. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Рустави 2».

По словам Зурабишвили, она всегда выступала за прямой диалог с Россией, однако переговоры должны иметь смысл, но «на сегодня такой ситуации нет».

«Я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает третий путь, пусть подскажет. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации, необходимы соответствующие обстоятельства», — сказала президент Грузии.

На вопрос, готова ли она встретиться с Путиным, Зурабишвили заявила, что идя на переговоры с Путиным она должна быть уверена в том, что переговоры дадут результат. Президент Грузии подчеркнула, что диалог ради диалога ей не нужен.

Зурабишвили подчеркнула, что если ситуация будет подходящей, то она обязательно пойдет на переговоры, но сейчас такой ситуации нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дипломатические отношения между Россией и Грузией были прерваны после августовских событий 2008 года, когда бывший тогда президентом Грузии Михаил Саакашвили развязал агрессию против Южной Осетии и Абхазии, а Россия признала независимость этих государств.

С 2012 года в Праге периодически проводятся так называемые Женевские дискуссии, в рамках которых взаимодействуют дипломаты России и Грузии.