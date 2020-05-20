Брюссель, , 00:36 — REGNUM Евросоюз не может поддерживать контакт с властями Сирии в связи невыполнением необходимых условий, заявил 19 мая еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгели в ходе дебатов в Европарламенте.

«В настоящее время иметь какие-либо контакты с Сирией невозможно. Мы все знаем, что условия для этого не выполнены», — сказал еврокомиссар.

Таким образом Варгели ответил на вопрос депутата от фракции «Идентичность и демократия» Тьерри Мариани о том, возможно ли взаимодействие с официальным Дамаском по вопросу оказания помощи беженцам на территории Сирии.

Ранее, напомним, в ЕС заявляли о выделении средств для оказания помощи сирийским беженцам, оказавшимся на границе с Турцией и в сопредельных странах. 30 июня Еврокомиссия планирует провести министерскую конференцию по Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия не пожалеет €15,8 млн на «улучшение мнения» о ЕС