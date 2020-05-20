Вашингтон, , 00:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что «внутренние враги» в его администрации специально дискредитировали противомалярийное лекарство гидроксихлорохин, которое он лично принимает для профилактики COVID-19. Об этом Трамп заявил на брифинге 19 мая.

По словам Трампа, «внутренние враги» в Белом доме провели фальшивое исследование, в ходе которого данный препарат давали пациентам, которые были при смерти.

«Все были старые, у них были большие проблемы с сердцем, диабет и все, что только вы можете вообразить», — рассказал Трамп.

Он добавил, что это «фальшивое исследование» провело министерство по делам ветеранов.

Трамп подчеркнул, что он продолжит принимать этот препарат в профилактических целях, так как считает его «линией обороны» против COVID-19.