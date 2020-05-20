Вашингтон, 20 мая 2020, 00:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассматривают возможность введения запрета на сообщение с Бразилией на фоне пандемии коронавируса. Об этом Трамп заявил журналистам 19 мая на брифинге.
По словам Трампа, он рассматривает вариант закрытия сообщения с Бразилией на фоне пандемии коронавируса, так как в этой южноафриканской стране вспышку коронавируса под контроль ещё не взяли.
«Мы рассматриваем это». — сказал Трамп.
Также он завил, что большинство приезжих из Бразилии прибывают во Флориду, а в этом штате хорошо поставлена работа с тестированием на коронавирус.
Кроме того, Трамп заявил, что хотел бы открыть границы с Европой, но это произойдет после того, как в Старом свете выправиться ситуация по коронавирусу.