Вашингтон, , 00:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассматривают возможность введения запрета на сообщение с Бразилией на фоне пандемии коронавируса. Об этом Трамп заявил журналистам 19 мая на брифинге.

По словам Трампа, он рассматривает вариант закрытия сообщения с Бразилией на фоне пандемии коронавируса, так как в этой южноафриканской стране вспышку коронавируса под контроль ещё не взяли.

«Мы рассматриваем это». — сказал Трамп.

Также он завил, что большинство приезжих из Бразилии прибывают во Флориду, а в этом штате хорошо поставлена работа с тестированием на коронавирус.

Кроме того, Трамп заявил, что хотел бы открыть границы с Европой, но это произойдет после того, как в Старом свете выправиться ситуация по коронавирусу.