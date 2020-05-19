Берлин, , 22:48 — REGNUM Мнения жителей бывшей ГДР, приведённые германским телеканалом MDR, о негативном отношении к СССР представлены не объективно, сообщает 19 мая посольство РФ в ФРГ.

В российском ведомстве отметили, что заявление, будто жители бывшей ГДР считали Советский Союз оккупантом, ошибочно. Многие, напротив, относились к советским людям, как к друзьям, а к советским военным на германской территории — «как к наследникам Красной армии, избавившей Германию и Европу от нацизма».

«Для жителей восточных федеральных земель российско-германская дружба и сегодня отнюдь не забытое понятие, о чём свидетельствуют многочисленные межобщественные и личные контакты», — сообщили в посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, антироссийская и антисоветская публикация вышла в Германии 17 мая. Авторы материала утверждают, будто жители ГДР тяготились присутствием советских войск на своей территории, считали советских солдат оккупантами.

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