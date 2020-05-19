Луганск, , 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.

Об этом сообщается в тексте обращения главы ЛНР Леонида Пасечника, опубликованного 19 мая.

«Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры», — указано в тексте заявления главы ЛНР.

Леонид Пасечник подчеркнул, что если украинские вооруженные формирования продолжат обстрелы, будут предприняты решительные ответные меры.

«Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения. В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские каратели практически ежедневно обстреливают жилые кварталы в ЛНР и ДНР. При этом интенсивность обстрелов увеличилась с приходом к власти нового президента Украины Зеленского.

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