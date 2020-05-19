Дамаск, , 22:29 — REGNUM Российские военные провели в Сирии наземное и воздушное патрулирование, сообщил 19 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Наземное патрулирование российская военная полиция провела по нескольким маршрутам на территории провинций Хасака, Алеппо и Ракка.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Алия — Бир-Шмандур — Мишрака — Айн-Иса — Швайхан — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камишлия», — рассказал Олег Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в сирийской зоне «Идлиб» было зафиксировано несколько обстрелов населенных пунктов с позиций террористических группировок.

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