Кишинёв, , 21:43 — REGNUM Обмен «ударами» между президентом Молдавии Игорем Додоном и беглым олигархом Владимиром Плахотнюком и его людьми в Молдавии — «не война, а раздел территории, торговля вокруг условий сотрудничества и взаимодействия». Об этом заявил 19 мая в интервью ИА REGNUM молдавский политолог Игорь Толмач.

По его словам, об этом свидетельствуют действия самого Додона и молдавской власти — ближайшие соратники Плахотнюка в Кишиневе чувствуют себя в полной безопасности и остаются невредимыми, несмотря на их прямую и доказанную причастность к «краже миллиарда» — выводу 1 млрд евро из банковской системы страны в 2014 году.

«Почему Додон их не трогает? Потому что рассматривает как партнеров и рассчитывает и дальше править вместе с ними. А нынешние разногласия — не более чем выторговывание лучших условий. Милые бранятся…» — отметил Толмач.

И Додон, и Плахотнюк, по словам эксперта, понимают, что с лидером правой оппозиции, экс-премьером Майей Санду им не найти общего языка и не договориться. «Санду просто невозможно представить в союзе с олигархами Плахотнюком и Шором. С Додоном — тоже, особенно после того, как он разрушил коалицию с правыми в конце 2019 года, нарушив договоренности и вернув затем к власти людей Плахотнюка», — отметил он.

Игорь Толмач «Цель Додона и Плахотнюка — на мнимом противостоянии провести в следующий парламент достаточно своих людей для формирования там большинства. Но у них есть тактические разногласия — Плахотнюк недоволен нынешним положением, он хочет поскорее вернуться в Молдавию и торопит события, шантажируя Додона и ведя дело к досрочным выборам. Додона, напротив, все устраивает, он хочет сохранить подольше свое нынешнее монопольное положение у власти. Такой политический тяни-толкай по-молдавски продлится до выборов».

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