Москва, , 21:24 — REGNUM Жена плененного в Триполи российского социолога Максима Шугалея Наталья передала Ливии 40 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в помощь пострадавшим от коронавируса, сообщают арабские СМИ.

«Сегодня я хочу передать женщинам и детям Ливии 40 аппаратов искусственной вентиляции легких для того, чтобы спасти их от коронавируса, — говорится в письме Натальи Шугалей, доставленном в Бенгази вместе с гуманитарным грузом. — Это первые деньги, собранные в ходе проката художественного фильма «Шугалей».

Наталья напомнила, что ее муж Максим Шугалей и его коллеги прибыли в Ливию для проведения социологических исследований в преддверии саммита «Россия — Африка». Она отметила, что перед ними стояла цель — разобраться, что на самом деле происходит в стране. Поездка была согласована с триполитанскими властями. Однако 17 мая Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана захватили вооруженные бандиты. Россиянам не дали возможность сделать телефонный звонок, встретиться с адвокатом. Известно, что сейчас оба россиянина находятся в частной тюрьме, которую контролирует глава группировки RADA Абд аль-Рауф Карра.

Премьера фильма «Шугалей» состоялась 1 мая. По словам Натальи, она еще не смотрела его. «Жду, когда вернется Максим, и тогда мы вместе его посмотрим», — говорит она.

Зато по всему миру фильм посмотрело почти 100 миллионов человек. По данным РИА ФАН, сборы только за первые дни проката составили несколько миллионов рублей. Именно на эти деньги и приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, которые очень нужны стране, в которой идет война.

«В России мы живем скромно, тратимся только на еду, коммунальные услуги и обучение детей. Вернется Максим, будет зарабатывать, и все у нас будет хорошо. Поэтому пусть эти деньги послужат благому делу. Я знаю, что так будет лучше, — уверена Наталья Шугалей. — Лучше отдать эти аппараты ИВЛ женщинам и детям Ливии. Каждый день в Ливии рождается больше 300 детей, пусть они будут здоровы, вырастут и дадут свою оценку тем событиям, которые происходят в Ливии сейчас».

Издание напомнило, что фильм, основанный на реальной истории Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных представителями Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, переведен на другие языки и уже получил положительные оценки не только зрителей, но и зарубежных режиссеров.

С момента похищения Шугалея и Суэйфана прошло более года. В настоящее время их удерживают в частной тюрьме «Митига».

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