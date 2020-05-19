Москва, 19 мая 2020, 21:24 — REGNUM Жена плененного в Триполи российского социолога Максима Шугалея Наталья передала Ливии 40 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в помощь пострадавшим от коронавируса, сообщают арабские СМИ.
Наталья напомнила, что ее муж Максим Шугалей и его коллеги прибыли в Ливию для проведения социологических исследований в преддверии саммита «Россия — Африка». Она отметила, что перед ними стояла цель — разобраться, что на самом деле происходит в стране. Поездка была согласована с триполитанскими властями. Однако 17 мая Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана захватили вооруженные бандиты. Россиянам не дали возможность сделать телефонный звонок, встретиться с адвокатом. Известно, что сейчас оба россиянина находятся в частной тюрьме, которую контролирует глава группировки RADA Абд аль-Рауф Карра.
Премьера фильма «Шугалей» состоялась 1 мая. По словам Натальи, она еще не смотрела его. «Жду, когда вернется Максим, и тогда мы вместе его посмотрим», — говорит она.
Зато по всему миру фильм посмотрело почти 100 миллионов человек. По данным РИА ФАН, сборы только за первые дни проката составили несколько миллионов рублей. Именно на эти деньги и приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, которые очень нужны стране, в которой идет война.
Издание напомнило, что фильм, основанный на реальной истории Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных представителями Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, переведен на другие языки и уже получил положительные оценки не только зрителей, но и зарубежных режиссеров.
С момента похищения Шугалея и Суэйфана прошло более года. В настоящее время их удерживают в частной тюрьме «Митига».
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