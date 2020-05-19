Донецк, , 20:58 — REGNUM Мирная жительница получила ранение в результате обстрела пригорода Донецка украинскими силовиками. Об этом сообщили 19 мая в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточняется, в 18:30 обстрелу со стороны Украины подвергся населённый пункт Еленовка, расположенный к югу от Донецка.

«В результате обстрела огнестрельное ранение в плечо получила женщина 1961 года рождения», — сообщили в представительстве.

Напомним, ранее сегодня в СЦКК также сообщили об обстреле украинскими силовиками района Донецкой фильтровальной станции.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию