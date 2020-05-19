Москва, , 20:08 — REGNUM Правительство уже не стесняется открыто демонстрировать свою антинародную политику и нежелание видеть истинного положения дел в стране, считает председатель общественного движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров. Об этом он заявил ИА REGNUM 19 мая, комментируя удивление министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, что получение детских выплат оказалось очень востребованной мерой.

«Как в принципе министр труда и соцзащиты может не знать, что десятки миллионов граждан живут за чертой бедности, а массовая самоизоляция вытолкала их в нищету? Для него эта сумма — 10 тысяч рублей — наверное, сопоставима с парой перекусов в уютном ресторане. Однако для значительного числа россиян это почти месячный заработок — за который ещё надо трудиться как белка в колесе. Статистика о зарплатах открыта, также открыта статистика и о числе безработных», — подчеркнул Фёдоров.

По его словам, этическая составляющая тут однозначно без комментариев, а профессиональный аспект шокирует. «На кону служебная компетентность министра и его подчинённых. Чем он на работе занимается, если даже не в курсе реальных зарплат большинства населения и положения семей с детьми? Просидел в должности уже больше трех месяцев и не знает основных проблем в сфере труда и соцзащиты? Тут налицо профессиональная некомпетентность, которая уверенно тянет на служебное несоответствие. Лично меня циничная выходка нового министра труда и соцзащиты нисколько не удивила. Это министерство очень и очень далеко от народа. У него, видимо, иные интересы и задачи», — полагает эксперт.

Он напомнил о борьбе министерства с коррупцией в органах власти: «Недавно министерство провело всероссийский опрос об оценке своей антикоррупционной деятельности. Проголосовать на сайте мог любой желающий — вне зависимости от понимания темы, возраста и гражданства. Малолетним детям и даже ботам участвовать тоже не запрещалось. Причём, каждый «респондент» имел возможность проголосовать неограниченное количество раз, выбрав один из трех возможных вариантов ответа — «высокий уровень», «средний уровень» и «низкий уровень». Вот какая бурная деятельность для галочки».

»Пока у нас министры наивно удивляются правде жизни, народ продолжает бедствовать. И ситуация не изменится, пока страна не сменит политический курс с кастового на социальный. Власть однозначно должна работать в интересах граждан. И этого надо добиваться, объединив усилия неравнодушных и социально ответственных граждан — общественных активистов и депутатов всех уровней», — резюмировал Федоров.

Напомним, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что россияне подали через портал госуслуг почти 8 млн заявлений на получение детских выплат. Эти заявления охватывают свыше 11 млн детей. «Мы с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры», — подчеркнул министр.