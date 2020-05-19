Москва, , 19:45 — REGNUM НАТО вряд ли пойдёт на прямое нарушение обязательств перед Россией не размещать ядерное оружие на территории новых членов Североатлантического альянса, сообщил 19 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Комментируя заявление американского посла в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что ядерное оружие НАТО может быть перенесено в Польшу — поближе к российским границам, глава внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что, согласно «основополагающего акта Россия — НАТО», это явилось бы бесспорным нарушением.

Лавров «Я сомневаюсь, что эти процедуры будут запущены в практическом плане».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мосбахер сделала своё заявление о возможности переноса ядерного оружия из Германии в Польщу 15 мая. Она таким образом отреагировала на инициативу Берлина убрать из Германии американское ядерное оружие.

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