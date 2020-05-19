Рим, , 19:16 — REGNUM Евросоюз не сможет существовать без Италии, заявил во вторник, 19 мая, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Руководители некоторых стран ЕС полагают, что могут принимать решения отдельно от остальных, но если «дерево Евросоюза» упадет, то упадут и все его страны-«ветви», и никто не выживет в одиночку, отметил Ди Майо.

Таким образом он прокомментировал инициативу глав Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о создании фонда восстановления экономики ЕС объемом 500 млрд евро. Макрон и Меркель предлагают выделить эти деньги из бюджета ЕС и направить их на поддержку наиболее пострадавших от пандемии и ее последствий стран и секторов экономики.

Руководителей Италии, в свою очередь, не устраивает, что Германия (иногда совместно с Францией) принимает решения за весь ЕС, что ЕС оказывает Италии поддержку в меньших, чем на это рассчитывают в Риме, объемах и что некоторые другие страны-члены ЕС (прежде всего страны Северной Европы) настаивают на том, что они не должны платить «за долги Италии».

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 19 мая, умерли 32 169 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 162. Днём ранее количество умерших выросло на 99. Выздоровели 129 401 человек, за день этот показатель увеличился на 2075 (днем ранее — на 2150). Число подтвержденных носителей увеличилось на 813 (днем ранее — на 451). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 226 699. В настоящее время заражены 65 129 человек — на 1424 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около трёх недель.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц простоя обойдется экономике в 2−3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане получили из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду на вынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. С 18 мая почти все предприятия и организации (включая магазины, рестораны и предприятия общественного транспорта) могут возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности (социальная дистанция и использование средств индивидуальной защиты).