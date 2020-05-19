Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Иранские самолёты вывозят золото из Венесуэлы, заявил 19 мая госсекретарь США Майк Помпео на официальном сайте госдепа.

По его утверждению, этим может заниматься авиакомпания Mahan Air.

«Мы обеспокоены тем, что Mahan Air, скорее всего, перевозит золото из хранилищ Венесуэлы в Иран, лишая венесуэльский народ ресурсов, нужных для восстановления экономики», — указано в опубликованном заявлении госсекретаря.

Доказательствами своих утверждений Помпео утруждаться не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил о назначении награду в $15 млн за информацию, благодаря которой президент Венесуэлы Николас Мадуро будет арестован и осужден.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол России усомнился в возможности США продлить эмбарго против Ирана