Рига, , 18:29 — REGNUM В Латвии в 2020 году в рамках обеспечения законодательной нормы о народных референдумах было уже истрачено 481 894 евро. Об этом пишет 19 мая портал LSM со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

По данным ЦИК, сбор подписей проводился в период с 16 января по 14 февраля 2020 г. Речь шла о внесении изменений в закон «О выборах в городские и районные органы местной власти», а также в закон «О самоуправлениях». Сбор подписей был организован в 358 местах по всей Латвии и 41 местах за рубежом.

Отмечается, что правительство Латвии перечислило на эти нужды 914 870 евро, исходя из расчётов 2011 года. Львиная доля из понесённых расходов — 432 694 евро из 481 894 евро ушла на зарплаты избирательных комиссий.

Инициаторы не достигли своей цели, необходимое количество подписей, а именно 154 868, для дальнейшей организации референдума собрано не было.