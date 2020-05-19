Бишкек, , 18:25 — REGNUM «В нынешних условиях свободное передвижение товаров внутри ЕАЭС стало актуальным для обеспечения продовольственной безопасности», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, вопрос устранения таможенных барьеров внутри Евразийского экономического союза является одним из наиболее важных в условиях пандемии коронавируса.

«У нас была достигнута договоренность о создании «зеленых коридоров» при поставках продукции первой необходимости. Несмотря на это отдельными государствами-членами Союза усиливается контроль и вводятся ограничения на поставки продуктов», — сказал Жээнбеков.

Киргизстанский лидер подчеркнул, что существующий механизм устранения барьеров неэффективен ввиду отсутствия достаточных полномочий у коллегии Евразийской экономической комиссии.

Отметив, что решения комиссии об устранении барьеров некоторыми участниками ЕАЭС исполняются не в полной мере, президент Киргизии предложил наделить Коллегию ЕЭК правом обращения в суд ЕАЭС для наложения штрафных санкций.

Также Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть возможность обеспечения свободы транзита товаров и грузов, следующих из Европы и с Украины в Киргизию.

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