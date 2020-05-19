Нью-Йорк, США, 19 мая 2020, 18:18 — REGNUM Видеоконференция с жителями Крыма будет проведена Советом Безопасности ООН 21 мая, написал 19 мая в соцсети первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
https://twitter.com/Dpol_un/status/1262705964337242112
Уточняется, что видеоконференция начнётся в 22:00 мск. Это будет первая «неформальная видеоконференция» с участием крымчан.
Напомним, в конце прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации Крыма и Севастополя», призывающую РФ «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины».
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