Москва, , 17:35 — REGNUM Вопрос о стимулирующих выплатах медработникам депутаты Госдумы обсуждали с главой Минздрава Михаилом Мурашко в начале мая, главврачи не виноваты в задолженностях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Мы поднимали этот вопрос на нашем комитете в первых числах мая. На дистанционной встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко я задавал вопрос о поручении президента и сложностях регионов, связанных с отсутствием единой системы расчета и распределения. Позже было подготовлено разъяснительное письмо, которое было разослано по всем ведомствам. Но и оно, к сожалению, как мы видим не решило проблем, система оставалась непонятной. Только 15 мая были внесены изменения в постановление правительства, где была более четкая и понятная схема для регионов. До этого времени регионы были в замешательстве по поводу расчетов, они вычисляли, кому положено, а кому нет», — отметил Огуль.

В Госдуме вступились за врачей.

«Хочу заступиться за главных врачей. Не главные врачи виновны в задолженностях перед врачами, а нечетко прописанные процедуры. Не было четких разъяснений в постановлении, которым нужно было руководствоваться. Сейчас регионы доплачивают все те выплаты, которые должны были выдаваться раньше. Ситуация улучшается. Губернаторы берут ее под контроль. 15 мая Минздрав убрал фразу «за фактически отработанное время» в документе. Региональные ведомства держали между собой связь и не могли прийти к единому мнению по выплатам. Здесь нужна была помощь федерального Минздрава», — отметил парламентарий.

«Но наказывать главный врачей считаю неправильным. И сегодня нельзя допустить чтобы они ещё и пострадали», — подчеркнул Огуль.

15 мая правительство РФ отредактировало свои распоряжения о стимулирующих выплатах медикам. Новым распоряжением удалена фраза «за фактически отработанное время», спровоцировавшая конфликт.