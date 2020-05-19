Киев, , 17:29 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать опубликованные сегодня, 19 мая, записи внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача, на которых, по его словам, Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом СШАДжозефом Байденоми главой Госдепа Джоном Керри.

ИА REGNUM напоминает, что большая часть беседы посвящена смене генпрокурора Украины — увольнении Виктора Шокина и назначении на пост Юрия Луценко весной 2016 года. Как только ротация произошла, США одобрили помощь Украине на 1 млрд долларов в виде госгарантий.

«Здесь вопрос не в политике, а в банальной коррупции. Просто Шокин, которого уволил (с поста генпрокурора) Порошенко по просьбе Байдена нашёл факты, что компания, в которой работал членом наблюдательного совета сын Байдена, нарушает закон. За то, чтобы дело спустили на тормозах, а нерадивого генпрокурора уволили, Порошенко потребовал 1 млрд долларов американских гарантий», — комментирует политолог Сергей Быков.

«Как вообще мы опустились до того, что деньгами налогоплательщиков прикрывают свои грязные делишки и наши и иностранные политики?», — задается эксперт риторическим вопросом.

Журналист Владимир Полуев иронически отмечает, что у Байдена есть запасной план — «если он проиграет выборы в США, то всегда может приехать управлять в Украину».