Киев, , 16:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение «перезапустить» внешнеэкономическую политику страны, сообщает 19 мая пресс-служба офиса украинского президента.

По его словам, продвижение экономических интересов Украины должно стать ключевым приоритетом внешней политики наравне с обеспечением национальной безопасности.

«Глава государства поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины, которое инициировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов», — указано в сообщении офиса президента Украины.

Автор идеи «перезапуска» Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас самое лучшее время для экономических амбиций Украины.

«Усилиями украинских дипломатов преодоление экономических последствий пандемии должно стать историей успеха Украины и всех украинцев», — заявил Кулеба.

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