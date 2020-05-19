Подгорица, , 16:45 — REGNUM Лидер черногорской партии Nova Srpska Demokratija (Новая Сербская демократия) и один из лидеров «Демократического фронта» Андрия Мандич представил на видеоконференции с президентом Сербии Александром Вучичем план, предусматривающий совместный список всех просербских партий на предстоящих парламентских выборах. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Pobjeda.

Несколько источников заявили «Победе», что этим утверждением Мандич опроверг идеи части оппозиции о бойкоте всех выборов, а также инициативу отложить выборы на следующий год.

«Очень важно, чтобы выборы не бойкотировались, потому что ДПС установила бы свои просербские партии, которые бы получили голоса сербского народа в Черногории», — сказал источник издания.

По данным «Победы», план Мандича предусматривает использование протестных церковных шествий (литий) в качестве наиболее важной политической платформы для избирательной кампании.