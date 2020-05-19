Киев, , 16:41 — REGNUM Закон о СМИ не прошёл утверждения в Верховной раде. За то, чтобы отправить его на доработку, проголосовали 278 человек.

Закон будет переработан, база для его нового варианта готовится комитетом украинского парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Комментируя итоги сегодняшнего голосования, глава этого комитета Александр Ткаченко отметил, что многие были против принятия законопроекта в предложенном виде. Он отметил, что при разработке новой базы закона будет учтено мнение представителей Совета Европы.

Также будет учтено мнение общественных организаций и ведущих ассоциаций массмедиа.

Напомним, согласно предложенной 19 мая версии законопроекта о СМИ, на Украине вводился запрет на распространение в массмедиа материалов, пропагандирующих российскую, а также советскую власть. Эта мера, как прописано в документе, вводится на период войны в Донбассе.

Согласно законопроекту, контроль над всеми украинскими СМИ передаётся Национальному совету по телевидению и радиовещанию. Его инициировал украинский президент Владимир Зеленский.

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