Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 19 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри.