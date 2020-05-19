Москва, , 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 19 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Записи разговоров Байдена и Порошенко — это, конечно, бомба, которая станет серьёзным оружием Трампа в ходе президентской кампании, — уверен Корнилов. — Вдумайтесь только в слова Байдена: «В случае, если вы будете иметь нового генпрокурора, я буду готов к публичному подписанию обязательств относительно миллиарда долларов». Так ведь это то же самое, за что демократы намеревались объявить импичмент Трампу!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри.