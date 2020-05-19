Джакарта, , 15:19 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что масштабные социальные ограничения в столице Индонезии будут продлены, сообщает Detik.

«Правительство Джакарты продлит масштабные социальные ограничения на 14 дней, начиная с 22 мая по 4 июня», — заявил губернатор.

По его словам, это продление ограничительных мер в столице Индонезии может стать последним, если граждане будут вести себя дисциплинированно.

Напомним, первые ограничительные меры в столице Индонезии были введены с 10 по 20 апреля 2020 года. Затем срок действия ограничений продлили на 28 дней с 24 апреля по 22 мая 2020 года.

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