Киев, , 15:22 — REGNUM Сегодня, 19 мая, одно из центральных СМИ Украины, «Европейская правда», опубликовало материал, в котором задается вопросом — что «не так» с назначением крымско-татарской активистки Эмине Джапаровой на топ-должность в МИД страны.

Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что в МИД Украины хватает тех, кого это назначение возмутило.

«Для части дипломатов это назначение непонятно, чуждо, обидно», — говорится в материале. СМИ подчеркивает, что назначение Джапаровой противоречит «давней дипломатической традиции».

«Эмине не является карьерным дипломатом. Более того, она вообще не «из системы». Не работала послом, а не возглавляла департаменты в МИД, и даже не была экспертом, погруженным в перипетии дипломатии и международных отношений. В Украине таких людей еще никогда не назначали даже на должность «обычного» заместителя, не только первого», — отмечается в статье.

В публикации также утверждается, что данное назначение — ни в коем случае не вознаграждение и не «взятка» лояльным Киеву крымским татарам, и в способности Джапаровой работать «сомнений нет».

В целом издание считает, что несмотря на противодействие «зубров украинской дипслужбы» у активистки есть шанс на успешную карьеру в МИД и даже сравнивает ее с премьером Британии Борисом Джонсоном и главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Кто-то рискнет назвать неэффективным министром иностранных дел Бориса Джонсона? Наверное, нет. А он до того был журналистом (как и Эмине), депутатом, мэром — но не дипломатом. А может, кто-то обвинит немецкого министра Хайко Мааса в неумении вести международные переговоры — из-за того, что он до назначения понятия не имел об устройстве немецкого МИД? Вряд ли», — говориться в статье.

ИА REGNUM напоминает, что 18 мая Зеленский провел встречу с лояльными Киеву «представителями крымско-татарского народа», в ходе которой заявил, что народ в нынешних реалиях должен быть представлен на высшем дипломатическом уровне. Поэтому, заявил президент, он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Сама Джапарова заявила, что на посту будет заниматься вопросом Крыма и «публичной дипломатией».