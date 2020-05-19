Киев, 19 мая 2020, 15:10 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая пришла в парламент в розовой вязаной маске, больше напоминающей авоську. Фотография парламентария опубликована в социальной сети Facebook.
Сама депутат заявила, что хочет обратить внимание общества на «масочный идиотизм»:
Поступок Богуцкой вызвал массу шуток и едких комментариев в сети.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители фракции «Голос» начали сбор подписей за отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.
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