Киев, , 15:10 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая пришла в парламент в розовой вязаной маске, больше напоминающей авоську. Фотография парламентария опубликована в социальной сети Facebook.

Сама депутат заявила, что хочет обратить внимание общества на «масочный идиотизм»:

«Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это — элемент масочного демарша. Намёк на масочный идиотизм», — написала она.

Поступок Богуцкой вызвал массу шуток и едких комментариев в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители фракции «Голос» начали сбор подписей за отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

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