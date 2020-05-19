Москва, 19 мая 2020, 14:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин начал совещание с главами регионов по вопросу выплат медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса.
Напомним, несмотря на четкие указания Путина о необходимости выплат медицинским работникам федеральных средств в полном объеме, в регионах появляются различные схемы, когда врачи получают доплаты, рассчитывающиеся практически по минутам, которые медики провели в контакте с гражданами с подтверждённым заражением коронавирусом.
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